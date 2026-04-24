Aunque el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, afirmó ayer que no se siente presionado para poner fin a la guerra contra Irán y que tiene “todo el tiempo del mundo” para ello, Israel espera “luz verde” para “reanudar” los ataques” y “completar la eliminación de la dinastía Jameneí”.

“Vamos a devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional”, manifestó el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

“La situación solo puede empeorar. ¡El tiempo no juega a su favor!”, dijo Trump sobre Irán. Además, afirmó que el bloqueo naval que mantiene sobre las costas de Irán es “hermético y contundente”.

Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán, Trump insistió en que solo se llegará al mismo cuando este “resulte oportuno y beneficioso” para EE.UU. y sus aliados.

Más temprano, ordenó atacar a toda embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

Peaje en Ormuz

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Haji Babaei, afirmó ayer que los primeros pagos de los peajes cobrados a buques por el tránsito por el estrecho de Ormuz han comenzado a ser depositados en el Banco Central del país.

En tanto, el diario estadounidense The New York Times informó que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo conjunto de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero, en el que murió su padre y predecesor, Alí Jamenei.

Estados Unidos busca cortar el financiamiento de Irán durante el alto al fuego en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.