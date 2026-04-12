La fuerza de paz de las Naciones Unidas en el Líbano denunció que militares de Israel embistieron dos veces este domingo vehículos de la ONU con un tanque.

En uno de los casos, el choque causó “daños significativos”, dijo en un comunicado en redes sociales la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés).

Como suele hacer ante las denuncias en su contra, el Ejército de Israel dijo a CNN que está investigando la denuncia.

Equipos dañados

UNIFIL añadió que militares de Israel han dañado equipos de la misión de paz y han estado cerca de causar daños a sus efectivos en los últimos días.

“Durante la última semana, militares de Israel han disparado ‘tiros de advertencia’ en la zona, alcanzando y dañando vehículos de UNIFIL claramente identificables”, dijo el comunicado. “En un caso, un ‘tiro de advertencia’ cayó a un metro de un miembro de la misión de paz que había bajado de su vehículo”.

Israel hostiga

La fuerza de la ONU denunció que “militares de Israel han bloqueado de forma continua en los últimos días el movimiento de los cascos azules en esta carretera, además de otras restricciones a la libertad de movimiento registradas en otras zonas”, y que también dañaron cámaras de seguridad en bases de UNIFIL y “pintaron con aerosol las ventanas” de una sede de la misión en Naqoura.

El Ejército de Israel dijo a CNN que también está investigando las demás denuncias.

Misión de la OEA

La misión de paz de la ONU opera en el sur del Líbano desde hace más de 45 años, con personal de 50 países. Los enfrentamientos entre tropas de UNIFIL, militares de Israel y el grupo extremista islámico Hezbollah han ocurrido en numerosas ocasiones desde que Israel reanudó su ofensiva contra el grupo respaldado por Irán en el Líbano.

Durante la última invasión de Israel al Líbano en 2024, funcionarios israelíes afirmaron con frecuencia que Hezbollah operaba cerca de posiciones de UNIFIL. Militares de Israel también dispararon en ocasiones contra personal de la ONU.