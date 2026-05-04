El papa León XIV bendijo a la Virgen de Chapi y brindó un saludo especial a los fieles peruanos de la “mamacha” coronada canónicamente por Juan Pablo II en 1985 como “Reina y Señora” de Arequipa.

Durante el rezo del Regina Caeli, en la Plaza de San Pedro, en el corazón de El Vaticano, el sumo pontífice se dirigió ayer a los devotos de la virgen peruana.

Saludo papal

“Saludo con afecto a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos venidos de todos los países del mundo; a los peruanos que en Roma forman la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa, gracias por sus servicios”, recalcó en presencia de la imagen llevada por la comunidad peruana hasta la plaza, al cumplirse 20 años de su llegada a Roma.

Las palabras del papa, ante miles de asistentes, provocaron la reacción con aplausos y vítores de los presentes, incluidos niños vestidos con trajes típicos y miembros del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román.

La Asociación de la Virgen de Chapi es una agrupación que reúne a peruanos, todos devotos marianos.

Fe en la virgen

Los fieles peruanos en Italia, reunidos en el lugar, también expresaron con cánticos y rezos su fe en la llamada “Mamita de Chapi”, cuyo santuario está en Polobaya, a 39 kilómetros de la ciudad de Arequipa.

Testigo, Sergio Mora, periodista de RPP en El Vaticano, destacó que “en el momento en el cual el papa empezó a hablar a los peruanos, se le escapó una sonrisita, una mirada así de complicidad como quien dice, los conozco bien y los quiero mucho”.