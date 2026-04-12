Tal como afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al exclamar “¡la próxima etapa, Marte!”, desde la Nasa se confirmó que el exitoso regreso de la cápsula Orion tras la misión Artemis II, que sobrevoló la Luna, apunta a volver a pisar suelo lunar el 2028 y luego explorar el planeta rojo.

Artemis II consolidó el camino de la Nasa hacia futuras misiones tripuladas a Marte, se indicó luego de evaluar el viaje a la Luna que culminó con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico, con los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen en buen estado de salud.

Marte, objetivo

El vocero de la Nasa para América Latina, José Granda, explicó que el programa Artemis responde a una visión progresiva de exploración espacial que no se limita a la Luna. “La meta final es Marte”, afirmó.

Explicó que cada misión dentro del programa Artemis cumple un papel específico en la validación de tecnologías, desde el despegue hasta el regreso a la Tierra, con el objetivo de garantizar la seguridad en futuras misiones de larga duración.

Supercohete

Granda destacó que el cohete Space Launch System, usado en Artemis II, se diseñó con capacidades superiores a las requeridas para misiones lunares. “El cohete está pensado con la intención de ir a Marte”, enfatizó.

Las etapas son sobrevolar la Luna, luego pisar otra vez el satélite (la última fue en 1972) y más tarde llegar a Marte, como afirma Trump.