¡Luto mundial! Falleció Akira Toriyama, el creador de ‘Goku’ y el exitoso manga ‘Dragon Ball’

El mundo del anime y los amantes de Dragon Ball están de luto. Este jueves 7 de marzo, se anunció el fallecimiento de Akira Toriyama, el genio creativo detrás de la legendaria serie y el icónico personaje de anime ‘Goku’.

Según el comunicado emitido por la web oficial de Dragon Ball, Toriyama murió a los 68 años debido a un hematoma subdural agudo.

“ Queridos amigos y socios. Nos entristece profundamente informarles que el creador del manga Akira Toriyama falleció en marzo. Se debe a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años ”, se lee en la primera parte del comunicado.

En el mensaje también destacaba que, de acuerdo con los deseos del difunto creador, no se aceptarían flores, regalos de pésame, visitas ni otros ofrecimientos. Asimismo, se solicitaba a los medios que respetaran la privacidad de la familia y se abstuvieran de solicitar entrevistas.

“ El funeral ya se celebró con su familia y muy pocos familiares. Siguiendo sus deseos de tranquilidad, le informamos respetuosamente que no aceptaremos flores, regalos de pésame, visitas, ofrendas y otros. Asimismo, le solicitamos que se abstenga de realizar entrevistas con sus familia ”, agregaron.

En otra parte del mensaje se agradece por el cariño del público durante su trayectoria como artista. “ Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo. Gracias al apoyo de tantas personas de todo el mundo, ha podido continuar con sus actividades creativas durante más de 45 años. Esperamos que el singular mundo de creación de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo ”, se lee.

No obstante no descartan una reunión con sus fanáticos. “ El plan futuro para la reunión conmemorativa no está decidido, les informaremos cuando esté confirmado. Les agradecemos profundamente por su comprensión y apoyo como siempre ”, culmina el mensaje.

Comunicado de la web oficial de Dragon Ball.

