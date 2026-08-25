Al menos una persona murió y otras cinco están desaparecidas, a la vez que decenas de viviendas están afectadas, por las fuertes lluvias que, el último fin de semana con el paso de la onda tropical número 40, han provocado desbordes por quebradas e inundaciones en Caracas y dos estados de Venezuela.

En la capital, una madre y su hijo fueron arrastrados tras el desborde de un río. El cadáver de la mujer se localizó en Santa Lucía, en el estado Miranda, mientras que se sigue buscando al hijo.

Equipos de rescate también buscan a una pareja que se encontraba con su hija en un vehículo que cayó en una quebrada en el municipio Guaicaipuro, estado Miranda (norte, aledaño a Caracas), mientras que la menor fue salvada y trasladada a un hospital, indicó el alcalde Farith Fraija.

Crecida

Fraija precisó que hay al menos 156 viviendas afectadas en el municipio, con caída de algunas paredes o daños en mampostería, y señaló que dos casas se desplomaron en el sector El Prado.

También continúa la búsqueda de dos personas que estaban en un vehículo que fue “arrastrado por la fuerte crecida” de un río en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua (norte), afirmó el alcalde Juan Sánchez.

Caracas

En sectores de Caracas, entre ellos La Vega, hay daños en negocios y viviendas. Habitantes limpian sus casas de la tierra y la basura que arrastraron las aguas de una quebrada desbordada.

El diputado opositor Stalin González denunció la falta de prevención por parte del gobierno.

En la autopista Valle-Coche, entre 60 y 70 vehículos quedaron atrapados por un desborde de aguas en una quebrada.