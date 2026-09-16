Durante años, tener una casa inteligente significaba prender una luz desde el celular, programar un equipo o recibir una alerta de una cámara. Ahora, la inteligencia artificial permite que estos sistemas vayan un paso más allá, al interpretar lo que ocurre en casa y responder según cada situación.

Un ejemplo es HomeAgent, un equipo de IA local que almacena y procesa información dentro de la red del hogar. Puede reconocer personas, mascotas y paquetes, generar alertas y controlar dispositivos compatibles. UGREEN presentó esta propuesta en Lima como parte de su nuevo ecosistema de hogar inteligente.

“El siguiente capítulo del hogar inteligente no consiste simplemente en conectar más dispositivos. Se trata de crear un sistema capaz de comprender, asistir y actuar, manteniendo siempre al usuario en control”, señaló Ivan Meng, Líder Regional para Latinoamérica y África de UGREEN.

¿Qué puede hacer la IA dentro de una casa?

Una cámara con IA, por ejemplo, puede distinguir entre una persona, una mascota, un vehículo o un paquete. También puede identificar determinados acontecimientos y facilitar la búsqueda de momentos específicos dentro de una grabación.

El sistema puede ir más allá de la seguridad. La inteligencia artificial también puede utilizarse para organizar fotografías, encontrar archivos, generar selecciones de imágenes o crear resúmenes de determinados acontecimientos.

En el caso de HomeAgent, plantea además el control mediante voz. El usuario puede consultar el estado de dispositivos compatibles, revisar determinados eventos o establecer alertas para situaciones concretas, como la llegada de un paquete.

¿Qué significa que la IA sea local?

La diferencia está en dónde se procesa la información. E n los sistemas que dependen de la nube, determinados datos deben enviarse a servidores externos para ser analizados. Con IA local, parte de ese procesamiento ocurre directamente en un equipo instalado en casa.

Esto puede reducir la dependencia de servicios externos y dar mayor control sobre fotografías, grabaciones y otros archivos. No significa que internet deje de ser necesario. El acceso remoto, las actualizaciones, las notificaciones móviles y algunos servicios pueden requerir conexión.

Una casa con equipos de distintas marcas

La expansión del hogar inteligente también enfrenta otro problema, conseguir que los dispositivos puedan comunicarse entre sí. Estándares como Matter buscan facilitar esa compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes.

Así, una cámara, una luz, un sensor o un electrodoméstico compatible pueden integrarse en un mismo sistema y participar en automatizaciones. La idea es que el usuario no tenga que manejar cada aparato por separado.

En la presentación también se lanzó el MasterAgent, un equipo orientado a tareas de IA local más exigentes, y su serie AI NAS, enfocada en almacenamiento y organización de archivos con inteligencia artificial.

¿Qué pasa con la privacidad?

Aquí aparece uno de los principales puntos que el usuario debe revisar. Una casa con cámaras, micrófonos, fotografías y otros dispositivos conectados genera una gran cantidad de información personal.

Antes de activar estas funciones conviene revisar qué datos recopila cada equipo, dónde se procesan, cuánto tiempo se almacenan y qué funciones necesitan conexión a internet. El procesamiento local puede reducir el envío de información a la nube, aunque no elimina por completo los servicios conectados.

En Perú, se tiene previsto llevar la serie HomeAgent al mercado durante 2027. Más allá del lanzamiento, la propuesta muestra hacia dónde apunta una parte del mercado tecnológico, hogares capaces de interpretar información y actuar según lo que ocurre, además de simplemente recibir comandos.