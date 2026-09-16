Filo Foodies Food Festival regresa con una nueva edición este sábado 19 de setiembre en el Club Cultural Lima, en Chorrillos, desde el mediodía. El evento reunirá a seis creadores de contenido, quienes formarán dupla con reconocidos restaurantes para presentar un plato especial y competir por un gran premio.

Las duplas estarán conformadas por Patricio Parodi y Boycott, Salandela y Maketto, Majo con sabor y El Chinito, Vasco Rodríguez y Fin del Mundo, el Grillo y Dhassu, así como El Chico de los Menús y Zivo.

La jornada también contará con conciertos de Bareto, Zen y otros artistas, además de activaciones, concursos, regalos y una selección de restaurantes. La nueva edición es presentada por Coca-Cola Zero Azúcar.

“En Perú, compartir una comida es una forma de encontrarnos, conversar y crear momentos especiales con quienes más queremos. Con Filo Foodies Food Festival, buscamos llevar el espíritu de ‘El Mundo Puede Esperar’ a una experiencia real, invitando a nuestros consumidores a dar esa pausa, parar y compartir un momento juntos donde la comida y la música se convierten en el punto de encuentro”, indicó Maricruz Gonzáles, senior director Marketing de Coca-Cola en Perú.

“El Mundo Puede Esperar”: la campaña que celebra el valor de los momentos de comidas compartidas

En toda América Latina, compartir las comidas alrededor de la mesa es una tradición cultural profundamente arraigada que reúne a las personas y genera conexiones auténticas. En este contexto, se presentó “El Mundo Puede Esperar”, una nueva campaña global que celebra la importancia de dedicar tiempo a las comidas compartidas y a los momentos significativos con las personas más importantes.

Inspirada en la realidad de que hoy las personas deben equilibrar constantemente responsabilidades, notificaciones y agendas apretadas, la campaña celebra la importancia de reservar tiempo para disfrutar de los momentos que realmente importan. Ya sea compartiendo una comida en familia, poniéndose al día con amigos o reuniéndose alrededor de una mesa tras un día difícil, Coca-Cola celebra esas ocasiones cotidianas que acercan a las personas.

“Las comidas compartidas siempre han sido una de las maneras más sencillas y significativas de conectar con los demás. A través de ‘El Mundo Puede Esperar’, queremos celebrar esos momentos cotidianos que reúnen a familiares y amigos, y recordarles que dedicar tiempo a compartir una comida puede crear recuerdos que perdurarán mucho más allá de la mesa. Coca-Cola se enorgullece de haber formado parte de estas ocasiones durante generaciones, ayudando a las personas a acercarse y a crear vínculos significativos,” dijo Arnab Roy, presidente de categoría global de Coca-Cola Trademark.