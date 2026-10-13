Una peruana de 58 años murió al ser apuñalada varias veces por su hijo esquizofrénico en su vivienda de Tamarac, en el condado de Broward, cerca del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

Ylda Lucía Cabello Ynocente, natural de Huancayo, vivía con su hijo Manuel Antonio Farfán Cabello (28) en una casa ubicada en el 5301 de Northwest 28th Avenue.

Informes preliminares señalan que el joven padece esquizofrenia severa, por lo que la corte ordenó evaluar su salud mental.

Hechos

Agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) acudieron a la vivienda, a las 7:45 de la noche del viernes, tras recibir un aviso de ataque en el lugar.

Al llegar, encontraron a la mujer con múltiples heridas de arma blanca y fue declarada muerta en la casa.

Detenido

Manuel Farfán fue detenido esa misma noche, sin derecho a fianza, y quedó bajo custodia en la cárcel principal del condado de Broward, informó Univisión.

Conocidos de la víctima mortal señalaron que el victimario es un paciente psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia y que no sabían si venía recibiendo su medicación para controlar sus impulsos violentos.

Los detectives confirmaron que el sospechoso presuntamente atacó a su madre, según los indicios recabados.