La galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo, Noruega, según ha asegurado ella misma al responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, declaró a la agencia EFE, Erik Aasheim.

No ha proporcionado ningún otro detalle sobre el viaje de Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada, por razones de seguridad.

Está confirmada la asistencia de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa. También estará el líder opositor venezolano Edmundo González, exiliado en España.

Machado será homenajeada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Preso político murió en “centro de tortura”

Mientras Estados Unidos alista una incursión militar en Venezuela, el preso político Alfredo Díaz Figueroa murió en El Helicoide, uno de los centros de tortura del régimen de Nicolás Maduro, en Caracas.

“Otro inocente asesinado lentamente por esta narcotiranía criminal. Ya son más de 10 presos políticos que han fallecido en cautiverio del chavismo desde el 28 de julio de 2024”, publicó la activista venezolana Elisa Trotta.

Nicolás Maduro tiene los días contados en el poder ante la inminente incursión militar estadounidense en Venezuela.