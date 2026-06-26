La primera ola de calor del año, que arrancó el pasado domingo, ha causado 212 muertes asociables a las altas temperaturas en España.

El día de mayor sobremortalidad fue el miércoles, que registró casi la mitad de los fallecimientos (95), mientras que el lunes y el martes fueron los días más cálidos registrados para el mes de junio en España desde 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Estas cifras, aún preliminares, se sumarían a las del pasado mayo, en el que se han registrado 101 fallecimientos vinculados al calor extremo.

La mayoría de fallecidos son mayores de 65 años.

QUEMA. Por su parte, el Reino Unido registró ayer por segundo día consecutivo su récord histórico de temperatura durante un mes de junio, al alcanzar los 36,4°C.

Los termómetros marcaron 36,4°C en Yeovilton (suroeste de Inglaterra), convirtiéndolo de manera provisional en el día de junio más caluroso en el país desde que se tienen registros.

Este país se sitúa en niveles de calor no vistos desde hace al menos cinco décadas. Además, en la pasada noche, también se estableció un nuevo récord de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, con 23,5°C en Cardiff (Gales).

En Alemania se prevé que los termómetros rebasen los 40 grados este fin de semana y se esperan noches tropicales con temperaturas de 25°C en el suroeste y 27°C en Fráncfort.

En Inglaterra, el rey Carlos III tuvo que ser asistido con un ventildor portálil durante una recepción el Palacio de St James.