Mara Wilson es una de las caras infantiles más conocidas del mundo del cine. La actriz protagonizó “Matilda”, una película estrenada en 1996 que sigue vigente hasta el día de hoy. La cinta, basada en la novela homónima de Roald Dahl, se convirtió en un éxito internacional que marcó un hito en la industria del entretenimiento y que permanece en la memoria colectiva de muchas generaciones que han visto esta historia.

“Matilda” cuenta la historia de una niña brillante con poderes mágicos que sufría por sus padres disfuncionales y la directora de la escuela donde iba, hasta que conoció a una dulce maestra que la entendía. Un clásico noventero que prácticamente significó la cúspide de una carrera actoral prometedora, pero que fue decayendo rápidamente hasta alejar a Mara de los reflectores.

La actriz protagonizó "Matilda", una película estrenada en 1996 que hasta el día de hoy sigue siendo un éxito (Foto: Instagram)

Pero antes de “Matilda”, Wilson ya era una niña bien conocida en la industria del séptimo arte, gracias a participaciones en películas como: “Papá por siempre” (que representó su debut en pantalla grande), el remake de “Milagro en la Calle 34” y hasta su participación en la serie: “Melrose Place”. Sin embargo, llegó la inevitable época del crecimiento, y Mara se alejó del mundo de la actuación y de Hollywood.

¿QUÉ PASÓ CON LA ACTRIZ MARA WILSON?

Su última participación en una película fue en “Thomas and the Magic Railroad” (2000) cuando tenía 13 años y, tras esto, decidió alejarse de la actuación. Años antes, en el marco del estreno de “Matilda”, su madre murió debido al cáncer, lo que también la marcó personalmente y, aunque continuó con su trayectoria algunos años más, se había vuelto una actividad que ya no disfrutaba.

“Recuerdo que en la universidad dormiría durante mis clases de actuación, me autosabotearía, porque tenía mucho miedo de dejar que la gente me viera como actriz,” mencionó Mara en una entrevista para wbur: “Estaba en NYU y sabía que había muchos buenos actores allí, y lo que pasa con las clases de actuación es que estás interpretando papeles que normalmente no interpretas. Estaba aterrorizada; congelada de miedo.”

Y continuó: “Fue entonces cuando comencé a centrarme más en la escritura. Incluso en los sets de varias películas, siempre estaba en mi tráiler escribiendo historias, generalmente muy similar a cualquier libro de Judy Blume, Beverly Cleary o Bruce Coville que estaba leyendo en ese momento, pero me encantaba escribir.”

Mara Wilson en brazos de Robin Williams en una escena de "Papa por siempre" (Foto: Snap / Shutterstock)

¿QUÉ HACE AHORA MARA WILSON?

A pesar de lo anterior, Mara Wilson no se alejó por completo del mundo del cine y la televisión, ya que desde 2012 ha desarrollado una carrera como actriz que presta voz a diversos personajes, entre los que destacan Jill Pill en BoJack Horseman y Liv Amara en Big Hero 6: La serie, pero como tal salir frente a cámara ya no es algo que la caracterice y disfruta mucho de la vida que lleva en la actualidad.

“Me siento bien conmigo misma y siento que tengo el control de mi propia historia y narrativa. Lo cual es un sentimiento muy bueno, porque no creo haberlo tenido cuando era niña. Sentía que alguien más siempre contaba mi historia o inventaba historias sobre mí”, dijo en una entrevista.

Poco después del estreno de Matilda, Mara perdió a su madre por un cancer fulminante (Foto: Instagram)

Alejada de Hollywood, Wilson decidió estudiar en la Universidad y convertirse en una gran escritora.

Wilson decidió contarlo sus experiencias en el mundo de Hollywood en su libro "Where am I now?" (¿Dónde estoy ahora?).

En la actualidad, Wilson se ha enfocado a desarrollar su carrera como escritora, incluso en 2016 publicó el libro: Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, un relato autobiográfico en el que menciona lo complicado de crecer ante la mirada del mundo por la fama que estaba ligada a su nombre.

Mara Wilson se dedica a la escritura (Foto: Instagram)

Mara Wilson en determinados momentos ha ejercido como altavoz para tratar sin tapujos temas como la ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos. En este vídeo (tiene subtítulos), muestra técnicas de respiración, muy útiles para todos aquellos que sufran de ansiedad.

Mara Wilson tiene 32 años (Foto: Instagram)

Wilson también tiene un papel recurrente en el podcast Welcome to Night Vale como "La mujer vieja sin rostro que vive en secreto en tu casa".

En mayo de 2013, Wilson escribió un artículo para la revista en línea Cracked.com, ofreciendo su opinión de la inestabilidad de algunos ex niños estrellas (Foto: Instagram)

En 2012, Wilson apareció brevemente en un episodio de una serie web llamada Missed Connection en el papel de "Bitty" (Foto: Instagram)

