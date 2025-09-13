Su propio padre, con la ayuda de un pastor religioso, entregó a las autoridades al supuesto asesino de Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, de 22 años, que había mostrado su animadversión política hacia el activista aliado del presidente Donald Trump.

El jueves por la tarde, un familiar del sospechoso habló con un amigo que, a su vez, contactó con la oficina del sheriff en el condado de Washington. “Robinson les había confesado que había cometido el ataque”, declaró ayer el gobernador de Utah, Spencer Cox, al destacar que el pariente “hizo lo correcto”.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, explicó antes Trump, al anunciar la detención del sospechoso.

“Se había politizado”

Según las autoridades, su familia declaró que “se había politizado” recientemente y hace unos días había mencionado a Kirk criticando sus opiniones. Robinson no estaba matriculado en la universidad y ayer se publicaron fotos de él vestido con un disfraz de Trump en Halloween y también sujetando un arma cuando era niño.

Los casquillos de las balas usadas contenían mensajes grabados como “Hey, fascista, ¡Atrápalo!” y “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”, letra de una canción popular italiana convertida en un himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Tyler fue arrestado cerca de Zion National Park, a varios cientos de kilómetros del campus de Utah Valley University.