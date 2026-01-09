El hombre de confianza de Michael Jackson y clave en la producción de sus discos más icónicos reveló cómo fueron los últimos días del “Rey del pop”, quien murió el 25 de junio de 2009, en Los Ángeles.

“Sufría un insomnio persistente que lo llevaba a levantar el teléfono en plena madrugada. Había un par de veces en las que sentí que era su único amigo”, relata Dan Beck, en una entrevista con el periódico The Sun y en su libro de memorias You’ve Got Michael.

Según explicó, las llamadas se repetían por la preocupación que sentía Jackson por su carrera. “Su mente giraba todo el tiempo”, recordó Beck. “Hubo mucho tiempo en el que él no podía dormir porque pensaba: ‘¿Qué está pasando? Debería estar haciendo algo. ¿Qué voy a hacer después?’”.

Padecía de ansiedad

“Cuando me llamaba en la madrugada y decía: ‘¿Crees que Scream es el single correcto que debemos lanzar primero?’, yo le decía: ‘Sí, por supuesto’… Y mientras él sintiera esa confianza, decidía terminar la conversación con un: ‘Oye, gracias’. Sin embargo, la noche anterior podíamos haber hablado lo mismo”, relató.

Una de las fuentes de angustia de Jackson era la percepción que el público tenía de él. Beck explicó que, como parte de su trabajo, le llevaba encuestas y comentarios de sus fans.

“Revisaba estas respuestas, que a menudo eran severas”, señaló Beck. “Era duro sentarse ahí en silencio y verlo leer. Estaba pensativo, asimilándolo”, añadió.

El cantante fue acusado en 1993 de abusar sexualmente del menor Jordan Chandler y tomaba pastillas para conciliar el sueño.