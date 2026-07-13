Un militar chileno aceleró ayer el vehículo que conducía sobre compradores y vendedores de una popular feria en Viña del Mar y arrasó con puestos de venta y personas para dejar el saldo de seis muertos y siete heridos.

El conductor, militar de la Armada (Marina de Guerra) de Chile fuera de servicio, lanzó el vehículo sobre la gente, a las 8:40 de la mañana en la concurrida Feria Caupolicán, en la zona de Gómez Carreño.

Tragedia

El automóvil ingresó de manera repentina y desató escenas de pánico, mientras las personas auxiliaban a quienes habían sido atropellados. Algunos, indignados, golpearon al chofer hasta que carabineros (policías) intervinieron.

Aunque las autoridades aseguraron que la prueba de alcoholemia señaló que el homicida no había ingerido alcohol, los asistentes lo pusieron en duda.

Heridos

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que los fallecidos son tres mujeres y tres hombres.

Las siete personas que sobrevivieron al impacto fueron trasladadas de urgencia al hospital “Dr. Gustavo Fricke” de la ciudad.

Menores

Según confirmaron las autoridades sanitarias y policiales, los siete heridos -entre ellos al menos dos menores de edad- permanecen bajo observación médica, pero sin que peligren sus vidas.

“No hay ninguna persona grave. Fueron revisados y estabilizados, no hay ninguna persona de gravedad, serían todos lesionados leves”, declaró el coronel Jorge Guaita.

La Armada confirmó que el hombre manejaba un vehículo de uso particular al momento del incidente con muertes.