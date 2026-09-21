Ucrania lanzó la madrugada de este domingo una de sus mayores ofensivas con drones contra territorio de Rusia, con la capital Moscú y su región como principal objetivo, donde se alcanzó a la principal refinería de combustible.

Además de reportarse tres civiles muertos y decenas de heridos, la venta de gasolina en Moscú quedó limitada tras los daños en la refinería de Kapotnia, que proporciona el 40 % del combustible para Moscú.

Confirmación

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que las defensas rusas habían interceptado más de 1600 drones desde el sábado, incluidos unos 450 que se dirigían hacia la capital, donde se observaban columnas de humo y fuego en Kapotnia y en comercios.

El Ministerio de Defensa ruso reportó por separado el derribo de 1110 drones durante la noche en distintas regiones de Rusia, Crimea y el mar Negro.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques de largo alcance contra instalaciones rusas estratégicas.

Vuelos

La ofensiva provocó restricciones en las operaciones aéreas de Moscú. Los aeropuertos de Sheremétievo, Vnúkovo, Domodédovo y Zhukovski limitaron despegues y aterrizajes durante los ataques.

Señaló que entre los objetivos estaban la industria petrolera y un centro logístico en Moscú.

Elecciones

El ataque ocurrió durante el último día de las elecciones parlamentarias rusas y las autoridades rusas sostuvieron que la jornada electoral continuó con normalidad pese a los ataques.

Un ataque ruso con misiles y drones en la región de Kiev, capital de Ucrania, dejó cuatro muertos, tres de ellos niños.