¡Habla, sobrino! Cada cierto tiempo se evalúa cómo están aprendiendo nuestros escolares frente a estudiantes de otros países. Esa prueba se llama PISA y los resultados de 2025 nos dejan un jalón de orejas. En matemática, solo 3 de cada 10 estudiantes peruanos alcanzan el nivel básico y en lectura, apenas 4 de cada 10.

En sencillo, mis sobrinos están aprendiendo menos que hace algunos años. Y esto no depende solo de lo que pasa dentro del salón. También pesan el bullying, el poco acompañamiento en casa y el desinterés por aprender cosas nuevas. Además, cada día es más fácil recurrir a las redes sociales o a la inteligencia artificial que tomarse el tiempo de leer, pensar y cuestionar.

Ahí está la verdadera chamba, sobrino. El presupuesto educativo se ha duplicado en una década, pero la pregunta de fondo es cuánto de esa plata realmente termina mejorando lo que nuestros chicos aprenden. Porque gastar más no sirve de mucho si los resultados siguen igual.