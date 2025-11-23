Iberia, aerolínea de bandera española, decidió ayer cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir si retoma sus operaciones.

Mientras tanto, el dictador venezolano ha intentado disimular que sus días en el poder están contados. La noche del viernes bailó ritmos tropicales y afirmó que las “asechanzas” de Estados Unidos no lo detendrán.

Iberia canceló sus vuelos después de que Estados Unidos instara a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a “una situación potencialmente peligrosa”. “Debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, explica el texto sin dar mayores detalles.

El riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

BAILARÍN. Mientras se espera operaciones terrestres en suelo venezolano para desbaratar mafias del narcotráfico, mañana Estados Unidos designará como grupo terrorista al Cartel de los Soles, que a su entender encabeza el dictador Maduro para enviar droga al extranjero.

El gobernante venezolano, durante el baile del viernes, pidió paz. “Paren la guerra, no a la guerra, Venezuela quiere paz”, expresó.

El presidente de China, Xi Jinping, manifestó que seguirá apoyando a Venezuela a “salvaguardar su soberanía y seguridad nacional”.