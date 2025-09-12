Una recompensa de 100 mil dólares ofrece el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) para quien aporte información que conduzca a la identificación y captura del asesinato de Charlie Kirk, aliago de Donald Trump, en la Universidad del Valle de Utah, el miércoles pasado.

Las autoridades también instan a la ciudadanía a enviar fotografías o videos que puedan ayudar en la investigación.

La recompensa se anunció junto con las imágenes de un sospechoso. Las fotos muestran a un individuo con gorra, gafas de sol y una camiseta con la bandera estadounidense y un águila, apariencia que “podría haber pasado desapercibida en un entorno universitario”.

El individuo fue captado en un vestíbulo de escaleras, y las imágenes han sido ampliamente distribuidas.

Video lo delata

El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que existe un buen video del individuo, aunque aclaró que, por el momento, la grabación no se hará pública. Recalcó que, en caso de no lograr la identificación rápida del sospechoso, buscarán el apoyo de medios de comunicación y la ciudadanía.

Mientras prosigue el operativo de búsqueda, el FBI confirmó que ha recuperado un rifle de cerrojo Mauser .30-06, que habría sido utilizado en el ataque. El arma se localizó envuelta en una toalla en una zona boscosa y la ubicación coincide con la ruta de escape del sospechoso.

El presidente Trump condecorará de manera póstuma a Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad.