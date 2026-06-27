Cada hora que pasa la desesperación crece más entre los miles de sobrevivientes de los potentes terremotos que destruyeron ciudades enteras en Venezuela, como Caracas y La Guaira, la tarde del miércoles. Muchos siguen buscando a sus familiares entre los escombros, donde aún se escuchan gritos.

Hasta anoche, la cifra de muertos era de 920 y había un balance de 3360 heridos, mientras las operaciones de búsqueda continuaban con ayuda de rescatistas de una veintena de países, que no se dan abasto.

En tanto, Perú envió un equipo de 40 rescatistas, hombres y mujeres, con apoyo de perros especializados en búsqueda y rescate, como Kayra, Además, un avión de la Fuerza Aérea llevó carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas.“Perú se pone de pie para brindar auxilio sin fronteras, ustedes no van a improvisar, van a demostrar toda la experiencia que tienen, Dios los bendiga”, dijo el ministro del Interior Juan Zapata al momento de despedir a los voluntarios en el aeropuerto Jorge Chávez.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a AFP en Ginebra que se desconocía el paradero de más de 50 mil personas. “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”, afirmó.

Es que una lista no oficial de desaparecidos que circula en redes sociales recoge los nombres de más de 52 mil personas.

Milagro

En medio de la tragedia, un bebé nació entre los escombros. Los vecinos iluminaron la escena con sus teléfonos móviles mientras otra mujer ejercía de matrona. Finalmente, el bebé nació con vida y en el video se le escucha llorar.

Mientras se siguen localizando cuerpos, se confirmó la muerte el futbolista Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años de la selección Sub-20 de la Vinotinto, todo una promesa del fútbol llanero. Murió en La Guaira.

También perdió la vida Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, cuando protegió a su hija de un año con su cuerpo, también en La Guaira.

Otras víctimas mortales son los cuatro miembros del grupo de rock Van Der Dijs, Manuel Van Der Dijs (voz) Gabriel Gómez (guitarra), Xander Hernández (bajo) y Abraham Foucault (batería). Según reportes, los artistas se encontraban preparando sus próximas presentaciones en un inmueble ubicado en Tamaguarena.

La actriz y modelo Yorgelis Delgado, reconocida por su participación en el programa infantil “El Club de los Tigritos”, también murió.

Estados Unidos envió a Venezuela ayer aeronaves militares, buques con ayuda humanitaria, helicópteros y personal de apoyo.