El mensaje aparece como cualquier otro aviso en el celular. Promete dinero rápido, viajes inmediatos y una salida a la rutina. No habla de muerte. No habla de guerra. Pero al otro lado de ese anuncio —que circula en Telegram o TikTok— hay un destino concreto: el frente de batalla para defender a Ucrania.

En Perú, ese tipo de ofertas ya no es excepcional. Se repite, se comparte en las redes sociales, se comenta en silencio. Jóvenes, muchos de ellos exmilitares o sin empleo estable, empiezan a ver en esos avisos una opción real. Una salida. Un riesgo calculado. Lo que no siempre ven —o no les dicen— es el costo.

El efecto rebote: Perú en la mira

El mapa del mercenarismo internacional se está reconfigurando. Tras el endurecimiento de normas en Colombia, donde se establecieron penas de hasta 12 años por reclutamiento, el interés de las empresas militares privadas se ha desplazado.

Hoy, ese foco apunta hacia Perú.

La lógica es simple: donde hay menos control, hay más oportunidad. Y en un país con vacíos legales y brechas económicas profundas, el terreno resulta fértil para captar combatientes.

El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, lo resumió así: “La ley colombiana salva vidas al prohibir financiamiento”. Ofertas letales en redes sociales

La captación ocurre a la vista de todos. Telegram y TikTok concentran miles de anuncios mensuales dirigidos a latinoamericanos, incluidos peruanos.

Las promesas son claras: sueldos de hasta US$4.000 y bonos que pueden alcanzar los US$5.000. Una cifra que, en contextos de necesidad, resulta difícil de ignorar.

Pero hay datos que no aparecen en esos mensajes: tasas de mortalidad que pueden llegar al 40% en zonas de combate dominadas por drones y artillería. La guerra, empaquetada como oportunidad.

Voces desde el frente

Quienes han estado allí describen otra realidad. “El frío y las explosiones son 24/7. Vi compañeros destrozados; no es por plata, es por salir vivo”, relató ‘Rush’, exteniente peruano que combatió para Ucrania.

Su testimonio rompe con la narrativa de aventura o ascenso económico. Habla de supervivencia, de miedo constante y de una guerra donde el margen de error es mínimo. Una lección ignorada en la región

América Latina ya ha visto este fenómeno antes. En conflictos como los de Siria y Yemen, miles de combatientes extranjeros terminaron muertos o heridos desde 2020.

Se estima que 4.000 latinoamericanos participaron en esos escenarios. Países como Chile y Venezuela registraron cifras significativas, con altos porcentajes de retornos con lesiones graves.

El patrón se repite: reclutamiento en contextos de necesidad, despliegue en guerras ajenas y consecuencias que rara vez vuelven a discutirse en casa.

Vacíos legales que abren la puerta

Aunque Perú ratificó en 2007 la Convención de la ONU contra el mercenarismo, lo hizo sin establecer sanciones penales específicas contra quienes reclutan, financian o entrenan combatientes.

Ese vacío hoy es crítico. “Sin cárcel para reclutadores, el riesgo persiste”, advirtió Amanda Benavides, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, durante una visita reciente al país.

La ausencia de castigo no solo permite la operación de estas redes, sino que las incentiva.

Una urgencia que no admite demora

El avance de las empresas militares privadas y el aumento del reclutamiento de peruanos en conflictos extranjeros ya no es una amenaza lejana.

Es una realidad en crecimiento. Cada anuncio en redes puede ser el inicio de una cadena que termina en un campo de batalla a miles de kilómetros. Y, en muchos casos, sin retorno.