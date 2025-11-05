El s estadounidense USS Gerald R. Ford (CVN-78) navega a toda velocidad rumbo al mar del Caribe, donde según fuentes de inteligencia se le espera para dirigir un ataque contra Venezuela, ya aprobado por la Casa Blanca, para derrocar al dictador Nicolás Maduro.

La embarcación más grande y poderosa del mundo -que lleva 90 aviones de combate, drones y unos cuatro mil marines- deberá encontrarse en posición de ataque para que el presidente Donald Trump “aprete el botón rojo”, indicaron.

Adelante

Al cruzar el Mar Mediterráneo, cuando atravesó ayer el estrecho de Gibraltar, el portaaviones llevaba su cubierta totalmente vacía, indicados de que está viajando a su máxima velocidad de 30 nudos (56 km/h). A esta velocidad el portaaviones llegará al Caribe en aproximadamente entre el 7 al 10 de noviembre.

Desembarco

En tanto, en el Caribe, marines a bordo del USS Iwo Jima (LHD 7), que se encuentra frente a Venezuela, llevan a cabo prácticas de desembarque de helicóptero a través de cuerda rápida, procedimiento para incursiones terrestres.

Además, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la cooperación que entre su país y Rusia, a la que trascendió viene pidiendo ayuda militar.

Atacar

The New York Times reveló que se atacará campos petroleros y sedes de poder en Venezuela.

Al citar fuentes cercanas al gobierno Trump, Miami Herald y The Wall Street Journal revelaron que Estados Unidos se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares dentro de Venezuela.

Maduro, trascendió, viene pidiendo ayuda militar a Rusia, al igual que a sus otros aliados: Irán y China. Maduro ha denunciado que Washington quiere expulsarlo del poder y usa ese discurso para alistar a civiles.