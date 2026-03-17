Al advertir que “vamos a construir soberanía”, el presidente de Chile, José Antonio Kast, supervisó ayer inicio a los trabajos de movimiento de tierra en la frontera con Perú en el marco del “Plan Escudo Fronterizo”, que con zanjas, muros y rejas busca evitar el ingreso de migrantes a su país.

En el punto de Observación Fronteriza del complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, arengó a tropas del Ejército para la construcción de una zanja y le respondieron a grito “¡Viva Chile!”.

Kast señaló que el tema fronterizo ha sido abordado con los países vecinos y que se trata de un problema que requiere coordinación internacional.

Vecinos

“Analizamos el tema fronterizo. Hemos tenido conversaciones en lo que fue el cambio de mando con los países vecinos. Este flagelo no solo afecta a nuestra nación, es algo que trasciende las fronteras y tenemos que estar unidos. Lo que nosotros hagamos acá también tiene que realizarse en Bolivia, Perú y Argentina”, aseveró.

Kast destacó la efectividad del Ejército de Chile, que en tan solo cuatro días logró desplegarse en las tres regiones del norte del país -Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, tras la firma del decreto presidencial para ejecutar el plan que no consiste únicamente en barreras físicas, sino que también incluye un sistema integral que combina tecnología de punta, puestos de observación y presencia humana permanente.

Zonas usurpadas

Las regiones mencionadas corresponden a territorio que Chile despojó a Perú y Bolivia en la guerra que les declaró en 1879.

Las zanjas son excavaciones de tres metros de profundidad en pasos no habilitados para impedir el tránsito vehicular y peatonal; y se instalarán muros de hasta cinco metros de altura y cercos o rejas (algunas fuentes mencionan versiones electrificadas) en sectores críticos de la frontera con Perú y Bolivia.

La vigilancia tecnológica será con drones, sensores optrónicos y cámaras térmicas para el monitoreo constante de la zona.

El plan incluye la presencia de miles de efectivos del Ejército bajo la Ley de Infraestructura Crítica para una contención territorial activa.

El plan de José Kast incluye la presencia permanente de miles de efectivos del Ejército para evitar el ingreso de extranjeros a Chile.