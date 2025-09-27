En un discurso accidentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el boicot de muchos asistentes que se retiraron de la sala entre silbidos y aplausos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que quienes reconocen a Palestina como Estado incentivan la violencia y refuerzan la impunidad.

Acusó a países como Canadá, Francia, Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal de “envíar un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”.

“Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”, expresó.

“Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Darle a los palestinos territorio cerca de Israel es como darle estado a Al Qaeda después del 11 de septiembre (ataques a Estados Unidos). No lo vamos a hacer”, remarcó.

Ultimátum a Hamás

“Dejen las armas y liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”, amenazó al grupo Hamás. Su mensaje fue transmitido en vivo en Gaza.

Según cifras oficiales, hasta la fecha más de 67 mil personas han muerto en Gaza por los bombardeos israelíes luego de la masacre y toma de rehenes por parte de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Unas dos mil personas marcharon en Nueva York contra la presencia de Benjamin Netanyahu, a quien acusan de genocida.