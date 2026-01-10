Un hombre de 34 años ha sido detenido en Estados Unidos acusado de profanar más de un centenar de tumbas para llevarse los restos mortales a su casa.

Según Sky News, el detenido es Jonathan Gerlach, en cuya vivienda la policía encontró cráneos, huesos largos, manos y pies momificados, torsos en descomposición y otros elementos esqueléticos.

“Estaban en varios estados. Algunos estaban colgados, otros estaban reconstruidos, y otros eran solo cráneos en un estante”, declaró el fiscal de distrito del condado de Delaware, en Pennsylvania, Tanner Rouse.

Los detectives afirmaron que Gerlach tenía como objetivo mausoleos y bóvedas subterráneas en el cementerio Mount Moriah, Yeadon, un suburbio de Philadelphia, que alberga aproximadamente 150 mil tumbas.

No está claro qué habría estado haciendo Gerlach con los restos, añadió Rouse, quien señaló que algunas de las tumbas profanadas tenían cientos de años de antigüedad.

La policía dijo que los robos se hicieron en bóvedas selladas y mausoleos que contenían entierros más antiguos, que habían sido destrozados o tenían la piedra dañada para poder acceder a los restos humanos.

Gerlach es acusado de 300 cargos relacionados con la profanación de tumbas.

Gerlach fue arrestado caminando con una bolsa que contenía los restos momificados de dos niños, tres cráneos y huesos.