Parte de la Torre dei Conti, una construcción medieval de ladrillo en el centro de Roma, se vino abajo ayer en dos derrumbes separados por una hora y media mientras hacían trabajos de restauración, y bomberos rescataron a cinco operarios, uno grave.

Esa torre, actualmente reducida a un tercio de su altura original, es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma construidas como residencias y fortalezas de familias nobles y autoridades eclesiásticas.

Derrumbe parcial

Una casa-torre medieval construida entre el Foro y el Coliseo romano se ha derrumbado parcialmente en torno a las 11:20 de este lunes, hiriendo al menos a un trabajador de gravedad, según informan los medios de comunicación italianos.

Nuevo colapso

Alrededor de las 13:00 se ha producido un segundo derrumbe, ante la mirada de los rescatistas y los agentes del orden que ya se encontraban en el lugar tras el primer colapso.

Cientos de turistas en la capital italiana han sido testigos de cómo los bomberos han empleado una escalera móvil para trasladar una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti, que data del siglo IX y fue ampliada por el papa Inocencio III en 1203.