En calidad de enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, asistió a la ceremonia de despedida del Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

Una delegación de Rusia, encabezada por Medvédev y que incluye al ministro de Energía, Serguéi Tsivilev, al viceministro de Asuntos Exteriores, Georgi Borisenko, y a otros funcionarios, arribó a Teherán para las ceremonias fúnebres por el fallecimiento del Líder de la Revolución Islámica de Irán.

Como parte de la visita, Medvédev también se ha reunido con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en presencia de la delegación, según imágenes publicadas en sus redes sociales.

“Irán vencerá”

“Lloramos junto al pueblo de Irán”, ha declarado el expresidente ruso tras el homenaje fúnebre.

Medvédev ha señalado que “este dolor ha unido al pueblo iraní, que no cedió ante la presión organizada por EE.UU. y otros países que se sumaron, resistió en esta lucha y, estoy seguro, al final vencerá”, ha afirmado.

Delegaciones de casi 100 países, junto con figuras públicas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, asisten a la ceremonia de despedida del líder mártir, asesinado en un ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero, primer día de la guerra de 40 días contra Irán.