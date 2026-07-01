Milagroso fue el rescate, la madrugada de ayer martes, de Klieber Morán, un niño de 3 años de edad que sobrevivió casi seis días atrapado bajo los escombros del doble terremoto del 24 de junio.

Fue localizado con vida en el edificio residencial Los Corales Garden 1, en el estado La Guaira, una de las zonas más devastadas, y logró ser extraído por miembros de la misión internacional de rescatistas de Jordania, quienes emplearon herramientas de precisión como amoladoras y monitoreo digital en grietas confinadas.

Ambulancia

Personal de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) estabilizó al menor en el sitio y luego lo trasladó de urgencia en ambulancia para recibir atención médica especializada.

Los rescatistas destacaron la enorme tranquilidad del niño al salir de la estructura, un hecho calificado como un milagro dadas las casi 140 horas de confinamiento sin agua ni luz.

Alerta

En tanto, sobrevivientes denuncian la lentitud de la ayuda gubernamental tras los sismos.

A raíz de que algunos edificios del programa Gran Misión Vivienda, impulsado por el fallecido expresidente Hugo Chávez y el ahora detenido mandatario Nicolás Maduro, quedaron destruidos o dañados como consecuencia del doble terremoto, se teme que otros más se caigan.

Viviendas

Ingenieros y arquitectos pidieron al Gobierno de Delcy Rodríguez que audite otros complejos de viviendas sociales del plan cuestionado por falta de rigurosidad y corrupción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reportó hasta ayer 1943 fallecidos, 10,571 heridos y 15,866 damnificados.