Ninguno de los empleados de Sebastián Sánchez se imaginó la gran sorpresa que les tenía preparado su jefe como agradecimiento por todo el esfuerzo que le dedicaban a la compañía. El empresario, dueño de una empresa de maquinaria de construcción, decidió llevarse a todo su equipo de vacaciones a un hotel cinco estrellas en Encarnación (Paraguay).

La historia la reveló el mismo Sánchez a través de Facebook a finales de diciembre. Allí escribió un reflexivo mensaje de agradecimiento hacia los trabajadores y lo acompañó con imágenes.

“Nos dimos una pequeña pausa ayer y hoy para recargar energía. Si estás cansado, aprende a descansar, no a rendirte”, señaló en una publicación que compartió con fotografías del viaje.

Sánchez, dueño de la empresa SF Maquinarias, dedicada al alquiler, venta y reparación de maquinaría de construcción, señaló los motivos por los que decidió agasajar de esta forma a todo su equipo.

“De esta manera queremos agasajar a todo el plantel que día a día se esfuerza por conservar la satisfacción de los clientes”, sostuvo.

En un diálogo con un medio local, la esposa del empresario, Fabiola Colnagos, reveló que Sánchez ahorró durante doce meses para pagar el viaje de sus empleados.

“Siempre que se les daba sus vacaciones los empleados preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con su familia”, precisó.

El viaje lo hicieron durante un fin de semana. Cerraron el negocio y se dirigieron al lujoso hotel donde compartieron almuerzo, disfrutaron de la playa y las piscinas.

“Eran personas que se iban por primera vez a un hotel, a Encarnación o de vacaciones”, señaló emocionada la mujer.

“Este viaje fue una prueba para ver si todo salía bien”, aseguró Colnagos agregando que el próximo viaje que puedan realizar sería a Brasil, pero esta vez también irían acompañados de sus familias.

“Están entusiasmados, ellos van a elegir el destino”, contó.

La publicación de Sánchez generó diversas reacciones y comentarios positivos.

“Realmente que lindo gesto, ojalá todas las empresas implementen este tipo de incentivos”, escribió una usuaria. “Esa es una forma de agradecer y valorar a las personas que trabajan. Sea el trabajo que se realice, se valora. Gracias”, coincidió otra cibernauta.

“Efectivamente, Sebastián Sánchez, es el Jefe del año, no solo de Paraguay, sino de América, que ejemplo por seguir. Lo mejor está por venir para esta empresa. Me gusta su frase de lucha: ‘Si estás cansado aprende a descansar, ¡No a rendirte!´. Saludos y abrazos desde México”, escribió otro internauta.

