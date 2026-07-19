Al menos cuatro personas han muerto, miles fueron evacuadas y más de 400 mil hogares quedaron sin electricidad por el fuerte temporal que afecta a gran parte de Chile con intensas lluvias y vientos de hasta 160 kilómetros por hora que llevaron a declarar la alerta roja en la región de Valparaíso, la más golpeada.

El sistema frontal impactó diez de las 16 regiones del país, provocando inundaciones, desbordes de ríos, derrumbes, marejadas y daños en casas e infraestructura.

Muerte

En Viña del Mar, una persona falleció y se sumó a las tres muertas en la víspera por el temporal.

En Coquimbo, más de 2500 personas quedaron aisladas, cientos de viviendas sufrieron daños y el viento y las lluvias provocaron el colapso de una grúa de construcción que cayó sobre viviendas, mientras que en Santiago también se realizaron evacuaciones por la crecida del río Mapocho.

Emergencia

Mientras las lluvias persisten y el riesgo sigue alto, el presidente José Kast extendió ayer la declaratoria de emergencia a las regiones Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos hasta el 21 de julio.

Olas de gran intensidad impactaron la costa de Chile por el temporal, uno de los más intensos en las últimas décadas.