Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en la costa del Pacífico sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, provocó ayer terror en la población.

El sismo se sintió en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, además de la Ciudad de México, y también provocó evacuaciones en Guatemala y El Salvador, y alarma en otras zonas de Centroamérica.

Tsunami

El Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió alertas de tsunami para México y Guatemala, con olas de hasta un metro de altura.

La Secretaría de Marina recomendó mantener a la población alejada de playas, zonas portuarias y desembocaduras de ríos mientras se realizaban los monitoreos.

Horas después, las autoridades informaron que no se esperaba un tsunami destructivo.

Daños

El epicentro del sismo, que provocó deslizamientos de tierra y bloqueos de algunas vías, estuvo en el mar, frente a Chiapas.

Tras el terremoto hubo más de 80 réplicas, entre ellas una de magnitud 6.5 y otra de 6.1, además de varios movimientos superiores a los 5 grados.

Al cierre de esta edición no se reportaba muertes.