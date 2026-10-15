A raíz del temporal con tormenta eléctrica, granizada, lluvia, fuertes vientos y un tornado que azotaron el martes al centro de Chile, incluida Santiago, la capital busca volver a la normalidad en medio de los graves daños sufridos.

La furia de la naturaleza provocó que 50,000 hogares sufran cortes de electricidad. También se interrumpieron los servicios de las líneas 1 y 2 del Metro de Santiago, el sistema subterráneo de la capital mapochina.

Por si fuera poco, este miércoles Chile registró tres sismos en menos de 15 minutos, el más fuerte de magnitud 5,1 y que hizo temer por un tsunami que felizmente se descartó poco después.

Daños

Los aluviones e inundaciones arrasaron con autos y árboles en Las Condes y bomberos rescataron a personas atrapadas en sus casas y negocios.

El Teatro Municipal de Santiago, uno de los principales escenarios de música clásica del país, sufrió importantes daños por las filtraciones de agua, al igual que otros edificios antiguos.

Complicaciones

El ministro del Interior y vocero de Gobierno de Chile, Claudio Alvarado, confirmó anegamientos, complicaciones en el transporte público y la activación de los entes de emergencia.

Se mantiene la alerta roja, mientras anuncian cuatro días consecutivos de lluvia entre el domingo 18 y el miércoles 21 de octubre, con un acumulado total de 46,2 milímetros de agua caída.