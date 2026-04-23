Como para confirmar que la tregua es precaria en Medio Oriente, Irán incautó ayer dos buques en el estrecho de Ormuz, Israel anunció estar lista para reiniciar las hostilidades y Estados Unidos (EE.UU.) advirtió ser el poder militar más fuerte del mundo.

Sobre los buques incautados, Irán indicó que “pusieron en peligro la seguridad marítima” y que navegaban en la zona “sin los permisos necesarios”.

Además, otros tres buques fueron objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, reveló la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido, de la Armada británica.

Atacantes

A su vez, EE.UU. pidió a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo, como suele suceder antes de lanzar sus ataques.

En esa línea, el Comando Central del Pentágono exhibió aviones, buques y drones en acción, su poder militar, mientras se estira la tregua con Irán que venció ayer y se teme que se rompa en cualquier momento.

“Ningún ejército se adapta como nosotros”, amenazó Estados Unidos.

Israel

Por si fuera poco, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró que su Ejército está listo para retomar operaciones militares “de inmediato” en todos los frentes.

Sucede cuando una segunda ronda de conversaciones entre EE.UU. e Irán podría tener lugar en los próximos tres días, según el New York Post citando fuentes pakistaníes anónimas y al presidente estadounidense, Donald Trump.

EE.UU. informó a Israel que dio a Irán hasta 5 días para contestar a una propuesta de acuerdo y volver a las negociaciones.