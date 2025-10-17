La tensión en el Caribe se acrecienta. A menos de 90 millas de la costa venezolana se ha desplazado la unidad de aviación de élite de Operaciones Especiales del ejército de Estados Unidos, reveló el diario The Washington Post, en base a un análisis de imágenes tomadas de las redes sociales y que muestran nuevos movimientos militares.

Los helicópteros, según un funcionario estadounidense, participaban en ejercicios de entrenamiento, que estarían vinculados a prepararse frente a un conflicto contra narcotraficantes, que podrían darse dentro del país llanero.

Esto ocurre un día después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera que aprobó la ejecución de operaciones de la CIA contra Venezuela, y confirmó que evalúa ordenar ataques terrestres contra cárteles de droga del país caribeño.

Como respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió rechazar los “golpes de Estado de la CIA” y la “guerra en el Caribe”.

RESPUESTA. Por otro lado, de acuerdo a fuentes de Miami Herald, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política de su país.

Se detalló que Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con aval de Maduro, presentaron dos propuestas a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

La flota norteamericana atacó, por lo menos, cinco embarcaciones que transportaban supuestos “narcoterroristas”, provocando 27 muertes.