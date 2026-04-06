Con una referencia a Alá, Dios para los musulmanes, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, confirmó este domingo que de no abrir el paso del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo del mundo, Irán vivirá desde este martes un “infierno” nunca antes visto.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! ¡Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o viviréis en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá (Dios)”, recalcó.

En la víspera, Trump indicó que hoy lunes vence su ultimátum para que Irán acepte un acuerdo para acabar con la guerra o reabrir el paso a buques por Ormuz.

Piloto

Sobre el segundo piloto del cazabombardero F-15E derribado el viernes por los iraníes y que era buscado, Trump señaló que se trata de un coronel que fue rescatado con heridas graves “de las profundidades de las montañas de Irán”.

Irán aseguró que derribó cuatro aeronaves de EE.UU. durante el rescate.

Infierno

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, recalcó que las “decisiones imprudentes (de Trump) están arrastrando a Estados Unidos a un verdadero infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de (el líder sionista Benjamin) Netanyahu”.

En tanto, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó el ataque estadounidense-israelí en inmediaciones de planta nuclear iraní de Bushehr con un muerto.

Armas

Trump reveló que envió armas a manifestantes que las usaron en las protestas en Irán contra el gobierno islámico.

Trump ha declarado a la cadena Fox News que, en un momento dado, ordenó el envío de armamento a los manifestantes a través de la oposición kurda-iraní en el oeste del país.

El Gobierno iraní, que en principio toleró las marchas iniciales al entender que las quejas de la población eran perfectamente legítimas, acabó recurriendo a la fuerza para reprimir las protestas, que procedió a describir como una movilización artificial alentada por Estados Unidos e Israel contra la autoridad de los ayatolás.

Dios

El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) denunció a Trump por “burlarse del Islam” e invocar a Alá en su publicación de Truth Social amenazando a Irán:.

Las delirantes burlas del presidente Trump hacia el Islam y sus amenazas de atacar la infraestructura civil en Irán son imprudentes, peligrosas e indicativas de una mentalidad que muestra indiferencia hacia la vida humana y desprecio por las creencias religiosas (...). El uso informal de ‘Alabado sea Alá’ en el contexto de amenazas violentas refleja una inquietante disposición a instrumentalizar el lenguaje religioso, al tiempo que se denigra al Islam y a sus seguidores", indicó.