Cuando Irán esperaba el “infierno” anunciado para hoy, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, levantó su anuncio de “acabar con la civilización” iraní y juró que la paz está cerca.

La “amenaza contra todo el pueblo de Irán” que lanzó Trump era “verdaderamente inaceptable”, advirtió el papa León XIV antes de que el presidente dé marcha atrás a “borrar del mapa” a Irán a puro bombazo.

Irán repartía pastillas de yodo entre su población ante un posible ataque nuclear y miles estaban apostados en puentes e instalaciones eléctricas, cual escudo humano, cuando, a 88 minutos de la hora del ultimátum, Trump anunció la suspensión del ataque.

Conversaciones

“Basándome en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se envía esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Este será un ALTO EL FUEGO de doble vía!”, indicó Trump en su red Truth Social.

Paz

Dijo que “hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados con un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente”.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar. Casi todos los (...) puntos de contención del pasado han sido acordados entre EE.UU. e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete (y) que este problema de largo plazo esté cerca de resolverse”, subrayó.