En medio de tanta tragedia y dolor por los dos terremotos y decenas de réplicas que azotaron Venezuela la tarde del miércoles, ayer se conocieron testimonios de rescates de personas vivas y de familias que se salvaron de milagro.

“Cuando bajamos, la escena parecía sacada de una película de terror. Tuvimos que trepar por encima de los escombros”, describió María Alejandra, residente de un edificio de Caracas, que se quedó inclinado en medio de otros que cayeron por completo.

“Salimos a las seis de la tarde con el perro y, a los diez minutos empezó a temblar. Nos asustamos mucho, estábamos en la calle relató Francia Hernández, del barrio El Paraíso. “Me dijeron que mi edificio se había caído y cuando llegué estaban mis vecinos. Quedamos en la calle, no tenemos nada”, dijo al agradecer que está viva junto a su familia gracias a su perrito, al que sacaron a pasear.

Jesús Molino, vecino de La Guaira, la más afectada, relató que durante ocho horas tuvieron que remover escombros para rescatar a su cuñada y un sobrino que quedaron entre los escombros de su edificio.

Son miles las personas, entre ellas niños y ancianos, que deben pernoctar en las calles a la espera de ayuda, pues solo quedaron con la ropa que tenían puesta y no cuentan con alimentos, ropa, carpas y menos un baño para sus necesidades.

Además, la comunicación por celular quedó interrumpida, no hay fluido eléctrico y las carreteras quedaron destruidas. Muchos no saben cómomcontactarse con sus familiares.

“Devastación aterradora”

“La situación sobre el terreno es de una devastación realmente aterradora”, describió ayer el secretario adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, la situación en el país llanero.

Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela dejaron, hasta anoche 188 fallecidos, 1520 heridos y miles de damnificados.

En ciudades frente al mar Caribe numerosos edificios residenciales quedaron reducidos a escombros, lo que llevó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a declarar “zona de desastre natural”.

De inmediato, muchos países y organizaciones, como La Cruz Roja, anunciaron el envío de ayuda humanitaria.

El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció 150 millones de dólares. “Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, garantizó Trump.

Rusia, China, México, Catar, Perú, entre otros países, también anunciaron el envío de ayuda humanitaria, así como rescatistas, médicos, medicinas y alimentos.