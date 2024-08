Tras la detención por las fuerzas del orden de la dirigente opositora María Oropeza, transmitida en vivo por Instagram, la lideresa antichavista venezolana, María Corina Machado, exigió ayer que el gobierno de Nicolás Maduro revele dónde está y que sea liberada de inmediato.

El Comando Nacional de Campaña de la Plataforma Unitaria Democrática, Comando con Venezuela, denunció la noche del martes el secuestro de su coordinadora en el estado Portuguesa, María Oropeza, de quien afirmó que fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El Comando publicó en su cuenta de X un video y un mensaje en el que dijo que los funcionarios entraron por la fuerza y sin orden judicial al domicilio donde estaba María Oropeza y después se la llevaron.





Allanamiento arbitrario

“Están ingresando en mi domicilio de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta (…) Yo no he hecho nada malo, yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, se escucha a la abogada María Oropeza el martes, antes de ser llevada detenida.





“¡La secuestraron!”

María Corina Machado denunció en su cuenta de la red social X que “¡la secuestraron!”, al tiempo de describir a Oropeza como “una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa”.

“Es la Coordinadora de Comando Con Venezuela en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su Estado. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra”, acotó.





Lesa humanidad

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, compartió en su cuenta de X imágenes de la detención que, dijo, “se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen” del presidente Maduro.

“Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya”, reclamó.





Detenidos

Hay 2229 detenidos por las protestas de la oposición, reveló Maduro, quien los calificó de “terroristas”.

En las protestas en Venezuela contra lo que la oposición llama fraude electoral del 28 de julio han muerto al menos 24 personas producto de la violencia política.





