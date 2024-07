Ante el anuncio de que Alberto Fujimori será candidato presidencial por Fuerza Popular (FP) en 2026, que está prohibido por la Constitución y la ley, la presidenta Dina Boluarte podría anular su indulto al comprobarse que su estado de salud no ameritaba otorgárselo, advirtió ayer el constitucionalista Aníbal Quiroga.

Es decir, por ser candidato presidencial, Alberto Fujimori podría volver a prisión. Juraba que se moría para salir libre y hoy busca el poder. Sin embargo, César Acuña, líder de APP y gobernador regional de La Libertad, saludó ayer la anunciada candidatura de Alberto Fujimori.

Tentar de nuevo el poder, con 87 años cuando eventualmente postule en abril de 2026, deja en claro que tan enfermo, moribundo, nunca estuvo Fujimori, aunque gracias a esa supuesta extremadamente mala condición de salud es que recibió el indulto que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó y defendió y aplicó Dina Boluarte.





Delincuente y condenado

“Alberto Fujimori es un condenado, no puede postular” y “tiene una gracia (indulto) y el mismo estatus jurídico de un condenado en la cárcel” porque no se le ha perdonado el delito y no ha pagado la reparación civil, indicó en Canal N Aníbal Quiroga.

Aseveró que “es un contrasentido político haber pedido el indulto humanitario porque supuestamente se estaba muriendo, y ahora entrar a una carrera presidencial”, por lo que Boluarte podría anular su indulto por el “inmoral anuncio” que “reta” al sistema jurídico.

Alberto Fujimori mostraba esa imagen tras apenas obtener el indulto de PPK, cuando juraba que estaba al borde de la muerte. (Foto: Facebook)





Se viene cargamontón

Aunque el vocero de Fuerza Popular , Miguel Torres, defendió la candidatura porque “nadie puede limitar el derecho de una persona a postular”; el abogado Juan Quispe anticipó un “cargamontón” de algunos “medios televisivos, escritos y otros más de radio” para presionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hacia la aceptación de la postulación de Fujimori.





Pura estrategia

A su turno, el jurista Alejandro Rospigliosi alertó que FP busca asegurar votantes con simpatizantes de Fujimori y calificó la estrategia de anunciar su inviable candidatura como “marketing político” en busca de votos.

En Exitosa, el especialista señaló que se trata de una estrategia del partido para conseguir un ‘bolsón electoral’ al enfrentarse a un difícil escenario en el que su lideresa está atravesando un juicio en su contra. “¿Qué han hecho? La respuesta del marketing político: usufructuar el bolsón electoral que genera el señor Alberto Fujimori. Lo anuncian con bombos y platillos para que la gente quiera votar por él. Lo van a inscribir, el JNE lo va a eliminar de la carrera, van a haber tachas y el señor no va a competir pero lo van a victimizar y van a usufructuar ese bolsón electoral”, declaró.





