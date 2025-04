¡El momento que muchos esperaban ya es una realidad! A pedido de sus fans peruanos, el cantante cubano Payaso por Ley llega por primera vez al Perú con su “Tour 2025”, una gira que promete encender Lima con lo mejor del repertorio y la música urbana.

Del 24 al 27 de abril, el artista se presentará en los principales locales de entretenimiento de la capital, llevando al escenario toda su energía y los hits más sonados del momento. Su llegada ha sido impulsada por la fiebre que ha generado entre el público joven, que no deja de pedir sus canciones en discotecas y plataformas digitales.

Layan José, su nombre real, nació en La Habana, Cuba, el 29 de enero de 2000 y, con tan solo 24 años, se ha convertido en una sensación dentro de la escena urbana latina. Su tema “Sazón de mulata” y “Las Ganas” son todo un fenómeno: están entre los más bailados en las fiestas limeñas y ocupan un lugar en el Top 50 Viral Perú en Spotify.

En declaraciones recientes, Payaso por Ley expresó su entusiasmo por visitar el país. “Siempre he sentido un cariño especial de parte del público peruano. Me escriben, me etiquetan bailando mis temas, y ver que me escuchan tanto en sus discotecas es una locura. Estoy feliz de poder cantarles en vivo por primera vez, va a ser inolvidable”, indicó el artista, quien dentro de su agenda tiene programado un esperado concierto el domingo 27 de abril en la discoteca Industria de Miraflores.

La gira está producida por Is2easy Entertainment en sociedad con Befocus Music y será una oportunidad única para ver en vivo al artista que está revolucionando la música urbana en el Caribe y ahora también en Sudamérica.

Mensaje de Payaso por Ley para sus fans peruanos:“¡Mi gente de Perú! Les tengo un cariño gigante. Gracias por tanto apoyo desde lejos, ahora por fin voy a estar cerquita de ustedes. Nos vemos en los shows, ¡vamos a romperla en vivo!” – Payaso por Ley.

Para contrataciones o mayor información: 999 375 940. Pronto anunciarán en sus redes sociales el cronograma oficial de sus presentaciones en Perú.