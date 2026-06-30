Al menos cuatro peruanos están desaparecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela y la Cancillería informó que coordina estrechamente con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de nuestros compatriotas.

Torre Tagle recibió reportes de familiares de los desaparecidos, a la vez que destacó haber concretado el retorno al Perú de dos peruanos residentes en La Guaira, Venezuela, una de los estados más afectados por los sismos de 7.2 y 7.5 grados en la región centro-norte venezolana.

Antes de fin de año habrá nuevas casas para quienes perdieron sus hogares, prometió la presidenta Delcy Rodríguez.

Destrucción

En tanto, la NASA informó que el doble terremoto podría haber dejado 58,870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida gracias a imágenes satelitales.

Las cifras oficiales las dio ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, al indicar que desde el 24 de junio hubo 611 eventos sísmicos, los dos terremotos y las 609 réplicas.

Horror

Reportó 1719 fallecidos, 5034 heridos, 15,866 damnificados y 855 edificios afectados (189 en colapso total y 666 gravemente afectados).

Mientras los equipos multinacionales de rescate buscan heridos entre los escombros, el presidente y fundador de la ONG Briegal, Manoel Tato, quien realiza tareas en La Guaira, advirtió la “falta de medios importante” y alertó ante un futuro “problema de salud importante” por el estado de descomposición de los cuerpos de personas y mascotas bajo las ruinas.