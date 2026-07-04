Un grupo de rescatistas desplegó ayer drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio derrumbado en el estado de La Guaira (norte), el más devastado por el doble terremoto del 24 de junio.

La familia del pequeño asegura haberlo oído y rescatistas venezolanos también han dicho lo mismo. El domingo, según Rebeca, su nieto respondió a llamados con un silbido y en la mañana de ayer escucharon ruidos como de golpes.

Sin embargo, el menor se encuentra aproximadamente a seis metros de distancia de los rescatistas, salvadoreños y españoles, desplegados en el lugar.

La fe del papa

“No pierdo la esperanza de que mi hijo va a aparecer... yo lo siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo porque él responde a mis llamados”, dijo a EFE el padre del niño, Francisco Bastardo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que han fallecido al menos 2595 personas y que 12,400 resultaron heridas. “Ahora mismo tengo un dolor interno muy profundo y la voz quebrada porque tengo una afección de salud”, declaró la presidenta.