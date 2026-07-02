Veintiséis mil efectivos, entre bomberos, policías, militares y rescatistas nacionales y extranjeros, así como 17 mil voluntarios, trabajan contra el reloj en las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas atrapadas tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 en Venezuela, en labores que se acercan a su fin.

Superada la ventana crítica de supervivencia de 72 a 120 horas, las probabilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros tras los sismos del 24 de junio, se han reducido drásticamente, tanto así que el hallazgo de cada persona con vida hoy se celebra como un milagro.

Días más duros

Carlos Malpica, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y miembro del Grupo USAR (Urban Search and Rescue), recalcó que “lo más duro viene en estos días, cuando se tiene que tomar la decisión hasta cuándo se hace búsqueda”.

Afirmó que “la búsqueda y el rescate se hace de personas vivas. Y cuando se cierra la ventana de posibilidades de rescatar personas vivas, pasamos a la etapa de recuperación”.

Pocos días

“Generalmente la búsqueda de sobrevivientes es entre siete y 12 días y el miércoles (ayer) cumplimos el séptimo día”, declaró a RPP.

Por ello, indicó que se prevé que el Grupo USAR Perú, integrado por 40 bomberos y el perro de rescate Kaira, que trabaja en La Guaira y Caracas, estaría retornando este sábado a nuestro país.

Víctimas

Ayer, con el caso de una niña salvada en las últimas horas, el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), Jorge Rodríguez, refirió que se tenía a 6461 personas rescatadas.

Indicó que los muertos ascienden a 2295, mientras los heridos son 11,267 heridos y las personas damnificadas llegan a 12,841, según las cifras oficiales que, todo indica, son menores que las reales.