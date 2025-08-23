En las orillas del río Don, cerca a la frontera con Ucrania, un grupo de 83 menores de edad participó en una “marcha de ruta”, corriendo y arrastrándose sobre la arena y por aguas poco profundas, bajo la mirada de soldados que habían regresado de la guerra con el país vecino.

Usaban uniforme de camuflaje, también había niñas, algunos portaban armas reales y otros sostenían réplicas de juguete.

Ivan Glushchenko, de 8 años, cuando se le preguntó cuál había sido la parte más memorable, respondió: “Cómo lanzábamos granadas y disparábamos balas de juguete”.

“Quiero unir mi futuro al servicio militar. Quiero servir a mi país y ser leal a mi causa hasta el final”, dijo Anton, uno de los chicos mayores.

Trump garantiza reunión

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que en “las próximas dos semanas” se sabrá si el líder ruso, Vladimir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelensky, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.

Ayer se conoció que una de las condiciones de Putin para un acuerdo de paz es que Ucrania renuncie a la región de Donbas.