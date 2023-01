El cebiche es un plato muy saludable, que proporciona proteínas de alto valor biológico, las cuales resultan muy beneficiosas en personas de todas las edades. El verano es la temporada donde más se consume este platillo, pues su frescura ayuda a mitigar el calor intenso que se siente en la capital.

Pero, ¿el cebiche se come de día o de noche? Para el chef José Jiménez, de la cadena de cebicherías- restobar Puerto Norte, no hay hora para comer este exquisito potaje pues “su aporte nutricional no se disminuirá si se come de día o de noche”.

“Nosotros rompemos con ese mito de que solo se come cebiche de día. Al contrario, ir a dormir después de haber comido un buen plato de cebiche, ayudará a tu sistema digestivo a funcionar mejor”, precisó José Jiménez

Según el chef, llama la atención que últimamente este plato sea solicitado por la tarde - noche. En sus distintas versiones (clásico, mixto, conchas negras y otros). “La demanda es alta hasta la medianoche”, acotó.

“Los más pedido es el ceviche de conchas negras, causa rellena de pulpa de cangrejo, tiradito de pescado y arroz con pato, entre otros”, agregó.