Un abogado recibió una condena a pagar 9000 euros a un cliente a quien calificó de culpable, luego de haberlo patrocinado y lograr que sea absuelto por la Justicia como ¡inocente!

Tras lograr su absolución en un proceso anterior, el abogado demandó a su cliente exigiéndole sus honorarios.

MÁS INFORMACIÓN : Presidente es ‘chuponeado’ al tener su celular infectado con programa israelí para espiar a políticos

En dicho juicio, el abogado deseoso de cobrar el dinero que reclama le acusó de haber cometido los delitos que se le habían atribuido y que el letrado, con sus artes y astucia, logró que la Justicia no los considere como responsabilidad de su patrocinado.





Motivos de condena

La Audiencia Provincial (AP) de Zamora condenó al abogado a indemnizar con 9000 euros a su excliente al que, después de lograr su absolución en un procedimiento penal, tildó de culpable.

MÁS INFORMACIÓN : Poder Judicial cierra ONG que documentó crímenes y abusos desde Stalin hasta Vladimir Putin

Una acusación que realizó en el marco del pleito que mantuvieron posteriormente por discrepancias en el cobro de sus honorarios.

En sus escritos, el letrado empleó frases como “se puede observar que todos los delitos estaban cometidos” o “la Inspección no puede comprobar la actuación fraudulenta de los querellados porque han sido tan perspicaces y previsores que no figuran en el instrumento público de la mercantil (...), pero ello no quiere decir que no actuaran fraudulentamente”.

La Justicia ha emitido su veredicto.

La supuesta sinceridad del abogado, desesperado por cobrar, lo llevó a aceptar con sus palabras que torció a la Justicia y, además, muestra deslealtad con su patrocinado.





TE PUEDE INTERESAR