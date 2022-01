Un chicle vegano (con ingredientes que excluyen productos animales o derivados del sufrimiento animal, como leche, huevo o gelatina, entre muchos otros) aniquila el virus del COVID-19 de la zona bucal de quien lo mastica durante unos 15 minutos.

El producto, que solo ha llegado a España mediante un envío a un particular, desinfecta la membrana mucosa y reduce el riesgo de infección considerablemente, ya que el mundo lo que desea e evitar o reducir las posibilidades de contagio.

Los chicles Covidgum, distribuidos por el laboratorio Clevergum GmbH, están compuestos por ingredientes antivirales que se consolidan como una solución para eliminar el coronavirus de la zona bucal, reduciendo la carga viral.

De momento, este chicle solo está disponible en Alemania, de hecho en España su venta en farmacias no es oficial. Covidgum ha llegado a España mediante un envío particular, pero aún no se ha comercializado en el país, detalla es un interesante artículo la periodista Patricia Merello Guzmán, del portal https://www.lavozdelsur.es/.





Quince minutos masticado

Solo hay que masticar el chicle durante 15 minutos para que haga efecto y desinfecta la membrana mucosa, eliminando las partículas virales del COVID-19. Así, frena la carga viral mediante la saliva y el tracto respiratorio, informa,.

El chicle Covidgum, sujeto al Reglamento de dispositivos médicos de la UE (MDR), presenta un efecto desinfectante en la cavidad bucal y el tracto respiratorio y se considera un complemento a las medidas de higiene contra el coronavirus.

Además, estos chicles, que en ningún caso sustituyen a la vacuna, son veganos y son eficaces contra otros síntomas como caries, placas o erosión dental.

Según indica La Voz de Cádiz, está compuesto de aceites esenciales tras haber pasado distintos ensayos con pacientes infectados realizados en el Instituto de Investigación Clínica de Frankfurt. Los investigadores examinaron el aire exhalado tanto antes como después de masticar el chicle y comprobaron que la carga había disminuido. Además, no volvió a incrementarse tras su uso.

La bajada de carga viral en el aire exhalado duró unas dos horas aproximadamente, por lo que el riesgo de transmisión fue menor.

Una vez pasado este tiempo, se puede volver a consumir hasta un máximo de 6 chicles para adultos.

En niños de 6 a 10 años se recomienda que no tomen más de dos chicles diarios mientras que en los menores de de 11 a 14 años solo tres, y en los de 17 años sea 4 chicles en un día como máximo.





Estados Unidos también tiene el suyo

En Estados Unidos también se ha trabajado con su chicle contra el coronavirus.

Se trata de un producto que, como su similar alemán, provoca una reducción de a carga viral del COVID-19.

La bajada de carga viral, se dice, es real con el chicle en cuestión.

Acá tenemos un video que nos explica más sobre este producto que genera esperanzas, algunas al menos, en la lucha contra el coronavirus: