La cantante británica Bonnie Tyler, conocida muldialmente sobre todo por su éxito “Total eclipse of the heart” (“Eclipse total del amor”) ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

Tyler falleció “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota. “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, agregaron.

“Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”, puntualiza la nota.

Problemas de salud

Tyler había sido sometida hace unas semanas a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

La artista fue ingresada de urgencia en mayo para aquella intervención quirúrgica de emergencia, tras la que se le indujo un coma para facilitar su recuperación. El mes pasado, un portavoz de la cantante informó de que ya había salido del coma, aunque calificó su estado de muy grave, por lo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del citado hospital.