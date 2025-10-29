El paso de un objeto no identificado, parecido a un meteorito y que algunos pensaban era un misil lanzado por Ucrania, se registró la madrugada de ayer en el cielo de la ciudad de Moscú, capital de Rusia.

El objeto dejó una estela verde brillante a medida que descendía y se desintegraba.

El director del Centro de Actividades del Proyecto BAS del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Alexander Rodin, dijo que sería un fragmento de basura espacial.

Teorías

Aunque aún no se ha confirmado el origen exacto del fenómeno, existen al menos dos hipótesis, la primera que se tratara de una bola de fuego perteneciente a una lluvia de meteoros en curso o que haya sido consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de un fragmento espacial u otro objeto a gran velocidad.

Verde inusual

Según los expertos, la presencia de lluvias activas de meteoros aumenta la probabilidad de observar este tipo de destellos, sin embargo, el particular tono verde y su duración han hecho que algunos lo consideren inusual.