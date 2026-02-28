Los profesionales de la maternidad del Centro Médico Cayuga de Nueva York atendieron el nacimiento de un bebé gigante, Shawn Jr., quien llegó al mundo pesando nada menos que seis kilogramos y con una apariencia de cinco meses de edad.

“Sabíamos que sería más grande, pero no esperábamos esto”, manifestó su mamá Terrica.

Este nacimiento contrasta con otro bebé que nació horas después con solo 1,8 kilos. “Los bebés vienen en todas las formas y tamaños”, dijo su mamá Chloe.

El bebé gigante necesitó desde el primer día ropa y pañales de talla correspondiente a bebés de tres a seis meses, una situación poco habitual en maternidad.